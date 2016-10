Halep mit Sieg bei China Open

Mittwoch, 05. Oktober 2016

Hermannstadt (ADZ) - Simona Halep hat beim Tennis-Turnier in Peking, den China Open, ihr Auftaktspiel gegen die Belgierin Yanina Wickmayer (56.) souverän in zwei Sätzen mit 6:2 und 6:2 gewonnen. Am Freitag trifft die Weltranglisten-Fünfte auf Shuai Zhang (35.). Die Chinesin musste schon eine Runde zuvor eingreifen und gewann ihre beiden Spiele gegen die Australierin Samantha Stosur (18.) und die Amerikanerin Alison Riske (60.)