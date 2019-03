Halep siegt gegen Venus Williams

Verletzung stoppt Erfolgslauf von Bianca Andreescu

Dienstag, 26. März 2019

Miami (ADZ) - Simona Halep ist beim WTA Turnier von Miami ins Viertelfinale eingezogen. In der vierten Runde bezwang die 27-Jährige ihre Gegnerin Venus Williams souverän 6:3, 6:3 und spielt nun gegen Wang Qiang. Ebenfalls im Viertelfinale steht Petra Kvitova, die gegen Caroline Garcia 6:3, 6:3 gewann. Sollten Halep oder Kvitova das Finale erreichen, würden sie Naomi Osaka von der Spitze der Weltrangliste verdrängen. Osaka war bereits in der dritten Runde an Hsieh Su-wei aus der Republik China gescheitert. Sollten Halep und Kvitova gegeneinander spielen, wird die Gewinnerin die Weltranglistenspitze am Montag übernehmen.



Der sensationelle Lauf von Bianca Andreescu ist am Montag gegen Anett Kontaveit zu Ende gegangen. Die 18-jährige Kanadierin, die in Indian Wells zur ersten Siegerin mit einer Wildcard geworden war, musste gegen die Estin beim Stand von 1:6, 0:2 wegen einer Schulterverletzung aufgeben. Damit werden Aussagen von Angelique Kerber aus der Runde davor besonders entbehrlich, hatte die Deutsche Andreescu aufgrund ihrer medizinischen Auszeit doch als „Drama Queen“ bezeichnet.