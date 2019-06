Heimattage der Banater Deutschen 2019. Eine Veranstaltung in Bildern (Teil II)

Donnerstag, 20. Juni 2019

Die Heimattage der Banater Schwaben im feierlichen Rahmen im Opernsaal: Festredner Michael Szellner, der stellvertretende Vorsitzende des Demokratischen Forums der Deutschen im Banat; Nikolaus Rennon, der Vorsitzende des Hilfswerks der Banater Schwaben; Stefan Ihas, der Präsident des Weltdachverbands der Donauschwaben sowie Ignaz Bernhard Fischer, der Vorsitzende der ehemaligen Ruslanddeportierten. Norbert Hansmann, der Geschäftsführer der Banatia-Stiftung, überreicht Andreea Lăpugean den Stefan-Jäger-Preis. Am Nachmittag traten die Tanzgruppen im Ion-Vidu-Musik-Lyzeum auf. Im Bild die Dettaer „Edelweiß“-Gruppe. Aufmarsch der Trachtenpaare am Sonntag nach der Heiligen Messe. Hier die Tanzgruppe aus München. Deutsche Wirtschafts- und Kulturtage im Banat: Am Freiheitsplatz waren die Events am schönsten verbunden: Auftritt der Blaskapelle „Banater Musikanten“... ... und die Trachtenpaare, die bei den Heimattagen dabeigewesen sind, vor den Ständen der deutschen Unternehmen, die ausgestellt haben.

Das beliebte Traditionsfest der Banater Schwaben (15.-16. Juni) lief heuer erneut im Einklang mit den Deutschen Wirtschafts- und Kulturtagen in der Begastadt ab. Zum Auftakt erinnerten am 13. Juni der Chor der Sanktandreser und die Freiburger Theatergruppe an die frühere Banater Dorfwelt. Am 14. Juni wurde das 25. Jubiläum des AMG-Hauses feierlich begangen. Die Festveranstaltung der Heimattage wurde im Saal der Temeswarer Nationaloper abgehalten, am Nachmittag boten Kulturgruppen aus dem Banat und aus Deutschland ein Festprogramm im Saal des Kunstlyzeums "Ion Vidu". Am Sonntag klangen die diesjährigen Festlichkeiten mit einem Gottesdienst in der Temeswarer Katharinenkirche und einem Trachtenumzug am Opernplatz und am Freiheitsplatz aus.

Texte: Ștefana Ciortea-Neamțiu, Fotos: Zoltán Pázmány