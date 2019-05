Hermannstadt im Finale gegen Großwardein

Dienstag, 21. Mai 2019

Hermannstadt (ADZ) - Im Finale um die rumänische Basketballmeisterschaft trifft der CSU Hermannstadt auf den CSM Großwardein. Der amtierende Meister qualifizierte sich am Montagabend mit einem dritten Sieg über U-BT Klausenburg für die Endspielserie. Hermannstadt hatte sich bereits am Sonntagabend mit einem 74:58-Sieg bei SCMU Craiova qualifiziert. Während der amtierende Pokalsieger drei souveräne Siege einfahren konnte, das erste Auswärtsspiel allerdings knapp verlor, war es in allen vier Spielen zwischen Großwardein und Klausenburg knapp (90:86, 82:92, 82:74, 91:86). Die Ansetzungen für die Finalspiele wurden noch nicht veröffentlicht. U-BT Klausenburg und SCMU Craiova spielen im „kleinen Finale“ noch den Startplatz im FIBA Europe Cup aus.



Die Hermannstädter hatten zusammen mit Klausenburg die reguläre Saison dominiert, wie schon im Jahr zuvor, als beide Mannschaften überraschend im Halbfinale ausgeschieden waren. Großwardein gewann trotz des vierten Platzes in der regulären Saison am Ende die Meisterschaft. Für Hermannstadt soll zwanzig Jahre nach dem letzten Titelgewinn nun endlich die dritte Meisterschaft folgen. Großwardein krönte sich bereits in den Jahren 2016 und 2018 zum Champion.