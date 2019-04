Hermannstadt ist Pokalsieger

Großwardein unterlag nach langem Kampf

Montag, 22. April 2019

Hermannstadt (ADZ) - CSU Hermannstadt hat den nationalen Basketball-Pokal gewonnen. Im Finale gewann die Mannschaft am vergangenen Donnerstag mit 88:78 (26:21, 21:24, 21:18, 20:15) gegen CSM Großwardein. Es ist der erste Pokalsieg der „Adler“ in der 23. Auflage des Wettbewerbs.



Vor rund 3000 Zuschauern in der Klausenburger BT-Arena begegneten sich beide Mannschaften auf Augenhöhe. Hermannstadt begann mit den vier Amerikanern Kevin Hardy, Monyea Pratt, Isaiah Philmore, Randall Falker sowie dem erst 20-jährigen Lucas Tohătan aus Neustadt/Baia Mare. Für Großwardein spielten Bogdan Niculescu, Giordan Lee Watson, Kristopher Richard, Arturas Valeika und Dragan Zekovic. Im zweiten Viertel konnte sich der amtierende Meister zwar durch einen 8:0-Lauf etwas absetzen, doch bis zur Halbzeit hatte Hermannstadt die Führung wieder übernommen (47:45).



Im zweiten Durchgang kam dann Hermannstadt zunächst besser ins Spiel und konnte die Führung auf 55:47 ausbauen, doch Großwardein konnte zwischenzeitlich wieder auf 59:58 verkürzen. Ein Drei-Punkte-Wurf von Monyea Pratt, kurz vor Ende des dritten Viertels, brachte CSU eine Fünf-Punkte-Führung (68:63).



Im letzten Durchgang stieg die Dramatik noch einmal, Großwardein konnte in der 36. Minute zum 77:77 egalisieren. CSU-Trainer Dan Fleșeriu musste da-raufhin eine Auszeit nehmen. Nachdem Kristopher Richard für Großwardein einen Korbleger zur Führung verpasste, traf Kevin Hardy einen seiner zwei Freiwürfe zur erneuten Führung. Es war der Auftakt zu einem 11:1-Lauf, an dessen Ende der erste Pokalsieg der Hermannstädter stand.



Im Halbfinale des „Final Four“ gewann Hermannstadt am Tag zuvor gegen Dinamo Bukarest 82:78 und Großwardein bezwang Gastgeber U-BT Klausenburg 70:66. Am Sonntagabend wurden die Spieler in der Transilvania-Halle empfangen und präsentierten ihren Fans den Pokal. Knapp 500 Hermannstädter waren zuvor auch zum Pokalendspiel nach Klausenburg gereist.