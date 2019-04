Hinweise auf Gastronomische Region Europas im Passagierterminal

Diplomaten und Politiker eröffneten Ausstellung am Hermannstädter Flughafen

Von: Klaus Philippi



Montag, 22. April 2019

Thomas Emmerling, vollauf zufriedener Kurator der Kunstausstellung am Flughafen Hermannstadt: „In Siebenbürgen sind kulinarische Einflüsse aus Frankreich, Italien, Deutschland, Ungarn und Österreich präsent – deswegen glaube ich, dass wir hier ein gutes Beispiel für Europa sein können.“ Foto: Klaus Philippi

Hermannstadt – Grafiken von Obststücken und Gemüsebündeln in zigfacher Vergrößerung sowie kunstvoll auf unterschiedlichen Materialien angefertigte Ölbilder, Zeichnungen und Photos kulinarischer Inhalte flankieren ab sofort bis Jahresende 2019 die Besucher- und Passagierwege des Internationalen Flughafens Hermannstadt/Sibiu. Der aktuellen Bestimmung Hermannstadts als turnusmäßiges Zentrum der Gastronomischen Region Europas entsprechend stellen sich die Bilder und fotografischen Aufnahmen der Ausstellung, die Anfang der Woche ordnungsgemäß unter Beteiligung der Presse und offizieller Gäste eröffnet wurde, den Betrachtenden unter dem Sammelwort „La Masă“ (Zu Tisch) entgegen.



Die Exponate stammen aus den Werkstätten der Malerinnen Patrizia Casagranda (Trento, Italien), Evanghelia Taka (Thessaloniki), Ingrid Weiszman (Berlin), der Fotografen János Eifert (Budapest), Nicolas Friess (Paris), Klaus Pichler (Wien) und aus dem Atelier des Hermannstädter Künstlers Albert Sofian. Zu den Einrichtungen und Institutionen, deren projektgebundener Kooperation das Ausstellungsangebot zu verdanken ist, zählen das Französische Institut Klausenburg/Cluj-Napoca, die Französische Botschaft in Rumänien,, die Zweigstelle Rumänien der Vereinigung Nationaler Kulturinstitute der Europäischen Union (EUNIC) und das Ungarische „Balassi“-Institut Bukarest. Zum Zeitpunkt der Vernissage in unmittelbarer Nähe eines Gepäckbandes in der Ankunftshalle des Hermannstädter Flughafens waren das Großherzogtum Luxemburg durch Schauspieler und Honorarkonsul Daniel Plier und der Kreisrat Hermannstadt durch die Vorsitzende Daniela Cîmpean (PNL) vertreten. Aufsichtsratsvorsitzender Gabriel Tischer und Generaldirektor Marius Ioan Gîrdea vertraten die Geschäftsführung des Flughafens, in dessen Publikumshalle sich zudem Thomas Kloiber, Direktor des Österreichischen Kulturforums Bukarest, und Hans Erich Tischler, Konsul der Bundesrepublik Deutschland in Hermannstadt, einfanden.



Wie bereits im vergangenen Jahr anlässlich der Dauerausstellung „Împreună – Gemeinsam“ am selben Standort geschehen, war Kunstsammler und Kurator Thomas Emmerling auch diesmal fachkundiges Mitglied der Begrüßungsrunde. Auf dem Plakat der Ausstellung „La Masă“ ist nicht zuletzt das Erkennungszeichen des Werbeprogramms „Entdecke die Seele Siebenbürgens/Descoperă sufletul Transilvaniei“ festzustellen.