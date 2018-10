Historiker Lucian Boia erhielt Verdienstkreuz

Orden von Botschafter Meier-Klodt überreicht

Freitag, 19. Oktober 2018

Botschafter Cord Meier-Klodt weist auf den neuen Träger des Verdienstkreuzes am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland, Prof. Dr. Lucian Boia, an dessen Geschichtswerken er die „ kühle Analyse und die vorurteilsfreie Betrachtung“ schätzt.

Foto: Nina May

Bukarest (ADZ) - Der Historiker und Schriftsteller Prof. Dr. Lucian Boia wurde vom deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier mit dem Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland geehrt. Den Orden überreichte der deutsche Botschafter Cord Meier-Klodt am Mittwochabend.



Boias Werke seien von Aufklärung geprägt und erteilten eine Absage an jede Form überhöhter Vereinnahmung der Geschichte, motiviert der Botschafter in seiner Laudatio. Sie tragen zum Verständnis Deutschlands und Rumäniens bei – Beispiele: „Die Germanophilen“, „Die deutsche Tragödie 1945“ oder „Geschichte und Mythos. Über die Gegenwart des Vergangenen in der rumänischen Gesellschaft“ und „Warum ist Rumänien anders“.



Gerade in Zeiten der Herausforderung für Europa seien „Stimmen der Mitte und des Maßes, der kühlen Analyse und der vorurteilsfreien Betrachtung“ nötig, vor allem aber „sein Eintreten für eine wertebasierte europäische Öffentlichkeit und ein vertieftes Verständnis der Völker Europas untereinander und gegen jegliche nationalistische Stereotypen und Übersteigerungen.“