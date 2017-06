Hitzewelle im Süden des Landes

Bis Samstag Temperaturen über 35 Grad erwartet

Mittwoch, 28. Juni 2017

Bukarest (ADZ) - Für die kommenden Tage werden vor allem im Süden des Landes erhöhte Temperaturen erwartet. Laut dem Amt für Meteorologie (ANM) werden beginnend mit dem heutigen Mittwoch in weiten Teilen Munteniens und Olteniens bereits 35 Grad überschritten, von Donnerstag bis Samstag sind unter anderem in Bukarest und Craiova Temperaturen bis zu 40 Grad Celsius möglich. Im Westen und Nordosten des Landes sowie im südlichen Siebenbürgen werden Temperaturen um die 35 Grad erwartet. Die Vorsitzende des Bukarester Notdienstes, Alis Grasu, erklärte am Montag für die Nachrichten-agentur Mediafax, dass an den Hitzetagen von Freitag bis Sonntag zwar für mehr Einsätze als normalerweise ausgerückt wurde, die Anzahl jedoch nicht besorgniserregend sei – die meisten Leute würden der Empfehlung nachkommen, sich nicht der direkten Sonne auszusetzen.