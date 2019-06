Höhere Zusatzrente für politische Häftlinge

Freitag, 14. Juni 2019

Bukarest (ADZ) - Das Parlament hat am Mittwoch als entscheidende Kammer ein Gesetz zur Erhöhung der Zusatzrente für ehemalige politische Gefangene und ähnliche Kategorien (Deportierte) angenommen. Für jedes Jahr, in dem die Betroffenen seit September 1940 unter der Verfolgung der damaligen Regimes zu leiden hatten, wird die Zusatzrente um 700 Lei erhöht. Auch die Kinder der Opfer, die in Gefangenschaft oder als Deportierte im Ausland leben mussten, sollen eine Vergütung erhalten.