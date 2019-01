IAP-Schützenhilfe für angezählten Generalstaatsanwalt

Donnerstag, 31. Januar 2019

Bukarest (ADZ) - Die Internationale Staatsanwältevereinigung (International Association of Prosecutors/IAP) reagiert auf die von Justizminister Tudorel Toader angestrebte Abberufung von Generalstaatsanwalt Augustin Lazăr. In einem Schreiben an Regierungschefin Viorica Dăncilă äußerte IAP-Generalsekretär Han Moraal seine Besorgnis ob der wiederholten Vorstöße zu Lazărs Abberufung sowie der Auswirkungen der umstrittenen Justizreform der PSD auf die Unabhängigkeit der Ermittler. Regierungschefin Dăncilă legte der IAP-Generalsekretär zudem eine lückenlose Umsetzung der Empfehlungen der Venedig-Kommission nahe.