Im Zeichen der Rieger-Orgel

Schäßburger Kulturtage ab 31. Mai

Von: Michael Mundt



Montag, 20. Mai 2019

Zum Abschluss der Deutschen Kulturtage in Schäßburg marschieren stets am Sonntagnachmittag die Trachtengruppen auf. Foto: Michael Mundt

Schäßburg – Die diesjährigen Schäßburger Kulturtage finden vom 31. Mai bis zum 2. Juni statt und stehen ganz im Zeichen der Einweihung der restaurierten Orgel der Gebrüder Rieger aus dem Jahr 1905. Diese wurde im Frühling 2018 in der Klosterkirche abgebaut und durch die Firma C.O.T. Honigberg/Hărman restauriert. Bei diesen Arbeiten wurde entdeckt, dass einige Register aus der Siechhofkirchenorgel, die zur gleichen Zeit restauriert wurde, in der Orgel stehen und umgekehrt. Im Laufe der Restauration wurden alle Register und Pfeifen zurückgeführt. Die Vertauschung geschah 1929/31, als die Firma Wegenstein an den beiden Instrumenten arbeitete.



Zur Eröffnung der Kulturtage treten ab 16 Uhr die Burgspatzen am Bischof-Teutsch-Platz/Piaţa Muzeului auf. Die feierliche Eröffnung findet im Anschluss in der Klosterkirche statt, in der der Kronstädter Steffen Schlandt ab 17 Uhr ein Orgelkonzert spielt und Jürg Leutert im Anschluss über die Orgelrestaurierung referiert. Am Sonnabend gibt es ab 12 Uhr ein Programm für Kinder, die in rumänischer Sprache den Bremer Stadtmusikanten als Orgelmärchen lauschen können. Um 14.30 Uhr spricht Hermann Binder im Sandersaal zu „Schäßburg im Netz siebenbürgischer Orgelgeschichte“ und ab 16.30 Uhr gibt die Birmingham Festival Choral Society aus dem Vereinigten Königreich in der Klosterkirche ein Konzert mit Werken von Antonio Vivaldi, Wolfgang Amadeus Mozart und Volksliedern von den Britischen Inseln. Zum Abschluss der Kulturtage halten Bischof Reinhart Guib und Stadtpfarrer Bruno Fröhlich um 10 Uhr am Sonntag einen Festgottesdienst, auf den ein Orgelkonzert von Theo Halmen folgt. Um 15 Uhr findet der jährliche Aufmarsch der Trachtengruppen aus Sächsisch Regen/Reghin, Hermannstadt/Sibiu, Mühlbach/Sebeş und Schäßburg statt, der von der Kapelle Schäßburger Braas begleitet wird.