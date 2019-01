Immer mehr neue Baustellen von Wohnblocks

Diese tauchen auch an Stellen ehemaliger Unternehmen auf

Von: Dieter Drotleff



Donnerstag, 17. Januar 2019

Kronstadt – Der Immobilienbau ist in Kronstadt/Braşov ein gewinnbringendes Unternehmen. Laut Statistiken gibt es immer mehr Käufer aus anderen Landesteilen, die hier neue Wohnungen kaufen, nicht unbedingt, um selbst darin zu wohnen, sondern vor allem zu Hotelzwecken zu vermieten. Das geschieht sowohl in den bestehenden Plattenbauten als auch in den alten Gebäuden in der Inneren Stadt.



Nun gab die Verkehrskommission des Bürgermeisteramtes grünes Licht für drei weitere Baustellen im Stadtgebiet. Hinter dem Lidl-Supermarkt am Galgweiher/Cuza Vodă-Strasse sollen ein neues Hotel und Büroräume entstehen, wie das schon ursprünglich vorgesehen war, doch noch nicht in Angriff genommen wurde. Auf der gegenüberliegenden Seite des Supermarktes soll auf dem Gelände des ehemaligen Vinalcool-Unternehmens ein Immobilienprojekt verwirklicht werden. Rund 4000 qm Fläche stehen dafür zur Verfügung. Hier wird ein Hochhaus mit fünf Stockwerken entstehen. In zwei unterirdischen Etagen soll ein Parkhaus für 110 Pkws eingerichtet werden. 75 Appartements sowie Büroräume sollen da gebaut werden. Das Projekt wird von der Central-Union-Gesellschaft, dessen Besitzer der Unternehmer und Eigentümer des Sportkomplexes Cheile Gr²di{tei Ovidiu Gârbacea ist, finanziert. Gemeinsam mit den anderen Unternehmern aus dem Umfeld, einschließlich Lidl sollen sie da einen „privaten“ Kreisverkehr auf eigene Kosten einrichten, damit die Zufahrten in Richtung Bartholomae für die Autos aus den benachbarten Parkstellen erleichtert wird.

Ein neues Aussehen wird die Traian-Grozăvescu-Straße entlang des ehemaligen Tömösch-Kanals erhalten. Hier wird ein Block mit sechs Etagen gebaut. Laut Projekt wird der Neubau 90 Appartements aber auch Büroräume umfassen. Die Genehmigung wurde der Handelsgesellschaft Tipotex SA erteilt, die auch Herausgeber der Tageszeitung „Transilivania Expres“ ist. Gegenüber wird auf der Parkstelle hinter der Grossen Aula der Transilvania-Universität ein Studentencampus errichtet. Das wurde schon 2017 vom Rektor der Universität Prof. Dr.-Ing. Ioan Abrudan angekündigt. Hier sollen bis zu 150 Unterkünfte für Studenten entstehen. Zudem werden da auch Mehrzweckräume, ein Schwimmbecken, Handelsgeschäfte gebaut. Die Höhe der Gebäude soll höchstens sechs Etagen betragen.



Ein neues Stadtviertel entsteht im Umfeld der Coresi Mall. Nach drei Jahren, seit im Komplex Coresi Avantgarden gebaut wird, sind schon 1500 Wohnungen verkauft worden. Gegenwärtig wird parallel an 20 Wohnblocks gebaut auf dem Gelände des ehemaligen Traktoren-Werks. Heuer sollen weitere 790 Appartements ihren Besitzern zur Verfügung gestellt werden. Die Gesellschaft hat 60 Angestellte und 40 direkte Mitarbeiter. Auf der Baustelle sind 600 Arbeiter tätig, wobei 40 Unternehmen aus unterschiedlichen Bereichen vertraglich verpflichtet worden sind, um die Bautermine einhalten zu können.