Industrieproduktion wuchs im August um 1,2 Prozent

Nach acht Monaten waren es saisonbeglichen plus 0,1 Prozent

Freitag, 14. Oktober 2016

Die verarbeitende Industrie hat im August gegenüber August 2015 um 4,9 Prozent zugelegt.

Symbolfoto: pixabay.com

Bukarest (ADZ) - Im August ist die Industrieproduktion gegenüber August 2015 saisonal und nach Arbeitstagen beglichen um 1,2 Prozent gewachsen, brutto waren es entsprechend den Angaben des Nationalen Statistikamtes INS plus 5,3 Prozent. Saisonbereinigt stieg die verarbeitende Industrie um 4,9 Prozent, während Förderindustrie und der Energiebereich 16,6 Prozent beziehungsweise 6,1 Prozent einbüßten.



Gegenüber Juli 2016 ist die Industrieproduktion im August saison- und arbeitstagbereinigt leicht gestiegen und zwar um 0,5 Prozent, brutto waren es minus 11,5 Prozent. Die verarbeitende Industrie wuchs saisonbeglichen um 0,7 Prozent, der Energiebereich legte um 0,1 Prozent zu. Die Förderindustrie lag mit 5,1 Prozent im Minusbereich.



In den ersten acht Monaten 2016 ist die Industrieproduktion Rumäniens saison- und arbeitstagbereinigt um 0,1 Prozent im Vergleich zu derselben Zeitspanne 2015 gestiegen, brutto waren es plus 1,1 Prozent. Die Produktion legte saisonbeglichen in der verarbeitenden Industrie (plus 2,7 Prozent) zu. Die Förderindustrie sank um beachtliche 18,6 Prozent, der Energiebereich (Produktion und Vertrieb von Strom, Gas, Wasser, Wärme) lag mit 2,2 Prozent im Minus.