Innenministerin: 700 Rentenanträge binnen vier Tagen

Pensionierungswelle bei Polizei und Armee rollt weiter

Donnerstag, 03. August 2017

Bukarest (ADZ) – Staatspräsident Klaus Johannis hat am Dienstag den Anträgen von weiteren 17 hochrangigen Militärangehörigen, Polizeibeamten sowie Geheimdienstlern – darunter der Chef der Gendarmerie, der Chef des Generalstabs der Bodenstreitkräfte, drei SRI-Oberste, acht Generäle und fünf Konteradmiräle – auf Versetzung in den Ruhestand stattgegeben. Die Rentenanträge erfolgen allesamt vor dem Hintergrund der von der Regierung für September angekündigten Novellierung der Sonderrenten-Regelungen.



Innenministerin Carmen Dan (PSD) teilte ihrerseits mit, dass in den letzten vier Tagen „insgesamt 700 Polizeibeamte“ ihre umgehende Pensionierung beantragt haben, die Zahl der beim Innenressort seit Jahresbeginn gestellten Rentenanträge belaufe sich auf 3200. Die Ministerin räumte ein, dass aufgrund der geltenden Regelungen einige dieser Antragsteller sich über Renten von mehr als 20.000 Lei freuen dürfen, riet den verbliebenen Mitarbeitern des Ministeriums jedoch, sich eventuelle Anträge auf einen vorzeitigen Ruhestand wohl zu überlegen – finanziell würde sich ein Verbleib für sie angesichts der demnächst steigenden Saläre durchaus lohnen.