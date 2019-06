Innenministerin nach Tod eines Polizisten unter Druck

Polizist im Einsatz erschossen; Täter auf der Flucht

Dienstag, 04. Juni 2019

Bukarest (ADZ) - Der gewaltsame Tod eines Temescher Polizisten, der am Wochenende während eines Einsatzes von einem flüchtigen Wiederholungstäter erschossen wurde, setzt Innenministerin Carmen Dan (PSD) schwer unter Druck: Die Polizeigewerkschaft fordert ihren umgehenden Rücktritt, da ihre vor zwei Jahren abgegebenen Versprechungen über eine Modernisierung der hoffnungslos veralteten Ausrüstung der rumänischen Polizei leer geblieben sind.



„Unser Kollege starb, weil er nach wie vor keine beschusshemmende Schutzweste hatte“, stellte der frühere Leiter des Dezernats zur Bekämpfung des organisierten Verbrechens (BCCO) Alba, Traian Berbeceanu, klar. Der erschossene Polizist sei auch nicht mit den von der Innenministerin versprochenen modernen Schusswaffen ausgerüstet gewesen, sondern mit seiner alten „Carpați“-Pistole aus den 1970er Jahren auf Verbrecherjagd gegangen, fügte Berbeceanu hinzu.



Der 43-jährige Polizeibeamte war in Izvin im Einsatz gegen einen Wiederholungstäter von diesem mit Schüssen in Hals und Brust getroffen worden und erlag wenig später seinen Verletzungen. Nach dem weiter flüchtigen Täter fahndet die Polizei nun mit einem Großaufgebot.