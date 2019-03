Innenstadt wird zur Baustelle

Gesamte Innenstadt wird mit neuem Asphalt versehen

Von: Andreea Oance



Freitag, 22. März 2019

Der Boulevard mit den Palmen gehört zum Verkehrsstadtring I. und soll demnächst saniert werden. Foto: Zoltán Pázmány

Temeswar - In den nächsten Monaten soll die Innenstadt von Temeswar/Timişoara zu einer neuen Baustelle werden. Es geht um die Reparatur inmitten des Verkehrsstadtrings I. In der kommenden Zeit soll der Reihe nach an den Verkehrsstraßen, Gehsteigen und Fahrradpisten sowie an Grünflächen und anrainenden Straßen und Gassen gearbeitet werden. Das ließ Anfang der Woche der Bürgermeister von Temeswar, Nicolae Robu, wissen. „Die Arbeiten sehen das Stadtzentrum vor. Diese werden sich von der Kathedrale bis zur Theresien-Bastei und sogar bis in die Nähe der Präfektur erstrecken“, sagte Robu.



An manchen Stellen werden gründlichere Arbeiten vorgenommen. Am Opernplatz, zum Beispiel, werden die Pflastersteine ersetzt. Die gesamte Innenstadt wird mit neuem Asphalt versehen, Telefonie-, Internet- und Fernsehkabel an den Masten werden abgeschnitten und ins Unterirdische verlegt. Einige Straßen und Verkehrsspuren werden dem-nächst somit für einige Zeit für den Verkehr gesperrt.

Der Verkehrsstadtring I. führt vom 700er-Marktplatz, über die Paris-Straße, vor der orthodoxen Kathedrale, auf dem C.D.Loga-Boulevard bis zur Temescher Präfektur, von hier wird der Ring auf dem Take-Ionescu-Boulevard fortgesetzt und führt in Richtung Stadtzentrum an der Kreuzung mit dem Brunnen mit den Himmelsrichtungen und am Mărăşti-Platz vorbei bis am 700er-Marktplatz. Laut Bürgermeister Robu sollen die Arbeiten dafür etwa sechs Monate dauern.