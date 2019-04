Insekten- und Rattenbekämpfung vor dem Start

Unternehmen aus Ploieşti gewann Ausschreibung endgültig

Von: Raluca Nelepcu



Donnerstag, 04. April 2019

Temeswar – Fünfeinhalb Jahre wurde fast nichts unternommen, nun sollen endlich wieder Maßnahmen zur Insekten- und Schädlingsbekämpfung in Temeswar/Timişoara getroffen werden. Noch in dieser Woche unterschreibt die Stadt einen diesbezüglichen Vertrag mit dem Unternehmen Coral Impex aus Ploiești, das die Ausschreibung gewonnen hat.



Die Situation der Insekten- und Schädlingsbekämpfung ist eine komplizierte Angelegenheit in Temeswar. 2013 war der Vertrag mit dem Unternehmen Deraton ausgelaufen und das Bürgermeisteramt schrieb die Dienstleistung aus. Allein die Firma Romprest Servicii S.A. beteiligte sich an der Ausschreibung, sie wurde aber disqualifiziert, weil sie den Spezifikationen nicht entsprach. Mit dieser Entscheidung zeigten sich die Romprest-Verantwortlichen allerdings nicht zufrieden: Sie zitierten die Temeswarer Stadtverwaltung vor Gericht, wobei vier Jahre auf das endgültige Ende des Prozesses gewartet wurde. Im Jahr 2016 wurde die Insektenbekämpfung zeitweilig vorgenommen, als sich der Zikavirus auch in Europa ausbreitete. Im Sommer 2017 unterschrieb die Stadt einen sechsmonatigen Vertrag mit Deraton. Im Sommer 2018 gab es einen Vertrag zur Insektenbekämpfung mit Medinet Hygiene Consulting aus Arad.



Die im vergangenen Jahr veranstaltete Ausschreibung in Höhe von 46 Millionen Lei wurde von der Firma Deraton gewonnen, welche ein Angebot in Höhe von „nur“ 10,8 Millionen Lei eingereicht hatte. Das Ergebnis wurde angefochten und das Unternehmen ausgeschlossen, mit der Begründung, das Angebot sei viel zu gering. Das darauffolgende Angebot – jenes der Firma aus Ploieşti – gewann die Ausschreibung. Das dritte an der Ausschreibung beteiligte Unternehmen – die Firma DD Chim aus Diemrich/Deva – focht dieses Ergebnis an, allerdings ohne Erfolg. Der Nationalrat zur Lösung von Beschwerden lehnte den Einspruch ab, sodass Coral Impex aus Ploieşti sich recht bald an die Arbeit machen kann.



Es sind mehr als fünf Jahre, dass in Temeswar keine Maßnahmen mehr zur Rattenbekämpfung getroffen wurden. Infolge der zunehmenden Vermüllung der Stadt konnten die Bewohner einiger Stadtteile mit Besorgnis einen regelrechten Rattenbefall feststellen.