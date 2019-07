Internationales Kunstfestival in Neustadt

Von: Elise Wilk



Donnerstag, 04. Juli 2019

Kronstadt - Zwischen dem 7. und dem 14. Juli wird in Neustadt/Cristian die sechste Auflage des „Cristian International Art Festival” (C’Art Fest) stattfinden. Eine Woche lang haben Kronstädter und Touristen die Möglichkeit, verschiedene Film-, Musik-, Tanz-, Theater-, und Literaturveranstaltungen zu besuchen. Unter anderen finden während des Festivals Konzerte mit klassischer und zeitgenössischer Musik, Theateraufführungen, Filmprojektionen, Buchvorstellungen und Diskussionen statt. Die Events finden im Kulturhaus, in der evangelischen Kirche, auf dem Hauptplatz in Zentrum und in der alten orthodoxen Kirche statt. Hauptförderer des Festivals ist das Bürgermeisteramt Neustadt. Mehr Informationen unter www.cartfest.ro.