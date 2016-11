Johannis: 2019 für Euro-Beitritt unrealistisch

Samstag, 19. November 2016

Bukarest (Mediafax/ADZ) - Präsident Klaus Johannis, der sich in Klausenburg/Cluj-Napoca an einer Debatte der Babeş-Bolyai-Universität beteiligte, hat sich auf der anschließenden Pressekonferenz zu mehreren aktuellen Aspekten geäußert.

Auf eine Frage über den möglichen Beitritt Rumäniens zur Eurozone antwortete Johannis, dass der zuletzt genannte Termin 2019 unrealistisch und nicht machbar sei. Das Land müsse für diesen Beitritt gut vorbereitet sein, denn damit verzichte man auch auf viele Hebel der Geldpolitik, die bisher gut eingesetzt werden konnten. Es gebe vorläufig keine festgesetzte Frist, außerdem mache die EU so viele Krisen durch, dass sie kaum verwaltet werden könne.