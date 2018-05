Johannis: Anzeige gegen Dăncilă – kein Kommentar

Mittwoch, 23. Mai 2018

Bukarest (ADZ) - Präsident Klaus Johannis hat am Montag klargestellt, bezüglich der von PNL-Chef Ludovic Orban erstatteten Strafanzeige gegen Premierministerin Viorica Dăncilă (PSD) keinerlei Kommentar abgeben zu wollen. Er habe festgestellt, dass dies in den letzten Tagen wiederholt angesprochen worden sei, sagte Johannis unter Anspielung auf die Aufforderung führender Koalitionspolitiker, er möge sich dazu äußern. Doch habe er beschlossen, dies nicht zu tun, um jeglichen Spekulationen oder Vorwürfen vorzubeugen, mit dem einen oder anderen Wort die Vorermittlungen beeinflusst zu haben, so der Staatschef.