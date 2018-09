Johannis beim EU-Gipfel in Salzburg

Donnerstag, 20. September 2018

Bukarest (ADZ) - Präsident Klaus Johannis nimmt am Mittwoch und Donnerstag dieser Woche am informellen EU-Gipfel in Salzburg in Österreich teil. Bei dem Treffen der Staats- und Regierungschefs werden hauptsächlich offene Migrationsfragen, der Schutz der EU-Außengrenzen – einschließlich der Aufstockung der Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache Frontex – sowie der Stand der Dinge beim Brexit besprochen. Laut Präsidentschaft ist Rumänien in der Brexit-Frage hauptsächlich um den Schutz der Rechte und Interessen seiner Bürger im Vereinigten Königreich bemüht. Der nächste EU-Gipfel findet im Oktober in Brüssel statt.