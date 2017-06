Johannis kam mit CIA-Chef zusammen

Donnerstag, 08. Juni 2017

Bukarest (ADZ) - Im Rahmen seines fünftägigen USA-Besuchs ist Staatspräsident Klaus Johannis am Dienstag mit dem Chef des Auslandsgeheimdienstes CIA, Mike Pompeo, zusammengetroffen. Kernpunkte des Gesprächs waren nach Angaben der rumänischen Präsidentschaftskanzlei u. a. die Festigung der Zusammenarbeit der Nachrichtendienste der beiden Länder, die transatlantische Solidarität, die Terror-Bekämpfung sowie der Krisenherd Afghanistan. Auf Johannis’ Programm hatte am Dienstag weiters auch eine Kranzniederlegung auf dem Heldenfriedhof in Arlington gestanden.