Johannis plädiert für Toleranz

Freitag, 21. Oktober 2016

Bukarest (ADZ) - Staatschef Klaus Johannis hat am Mittwoch für Toleranz plädiert und Fundamentalismus als „falschen Weg“ bezeichnet. Von den Medien bezüglich der rumänischen „Koalition für die Familie“ und deren Unterschriftensammlung befragt, die ein verkapptes Verbot gleichgeschlechtlicher Partnerschaften per Verfassungsänderung bzw. per Verankerung der Ehe als ausschließliche Verbindung „zwischen Mann und Frau“ anstrebt, verwies Johannis darauf, selbst ein Minderheitler zu sein – sowohl ethnisch als auch religiös. Als solcher sei er ein Verfechter der Toleranz und der Öffnung gegenüber allen Mitmenschen. Es sei „falsch, den Weg des religiösen Fanatismus und der ultimativen Postulate“ einzuschlagen, sagte das Staatsoberhaupt.