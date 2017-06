Johannis trifft Merkel bei Besuch in Berlin

Bukarest (Agerpres/ADZ) - Bei einem dreitägigen Staatsbesuch ab 19. Juni wird Staatspräsident Klaus Johannis in Berlin auch mit der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel zusammentreffen. Auf der Agenda stehe dabei in erster Linie die Europapolitik, so die Präsidentschaftsverwaltung. Am 20. Juni wird Johannis als Ehrengast an einer Gedenkzeremonie für die Opfer von Flucht und Vertreibung teilnehmen. Mitglied der Delegation ist auch der DFDR-Abgeordnete Ovidiu Ganţ. Bei dem am 22. und 23. Juni in Brüssel tagenden Europäischen Rat ist eine Begegnung mit Frankreichs neuem Staatspräsidenten Emmanuel Macron geplant.