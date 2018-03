Justizminister Toader zu Besuch in Serbien

Dienstag, 27. März 2018

Bukarest (ADZ/Mediafax) - Justizminister Tudorel Toader (parteilos, der ALDE nahestehend) ist am Montag zu einem eintägigen Besuch in die serbische Hauptstadt Belgrad aufgebrochen. Auf der Tagesordnung stand ein Treffen mit seiner Amtskollegin Nela Kuburovic; dabei sollte das Vorgehen im Fall des nach Serbien geflüchteten Medienunternehmers Sebastian Ghiță im Mittelpunkt stehen. Dieser hatte Toader am Wochenende vorgeworfen, seine Überstellung mithilfe manipulierten DNA-Beweismaterials anstrengen zu wollen. In Belgrad wolle er ihm nun persönlich ein Memorandum zur Aussetzung des Auslieferungsverfahrens übergeben.