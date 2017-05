Kammerchefs: Beschwerdebrief an EU-Kommission

Samstag, 27. Mai 2017

Bukarest (ADZ) - Die Präsidenten der beiden Parlamentskammern, Liviu Dragnea (PSD) und Călin Popescu Tăriceanu (ALDE), wollen EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker einen Beschwerdebrief zukommen lassen. Er habe gemeinsam mit Tăriceanu beschlossen, kommende Woche an Juncker zu schreiben, um „Erklärungen einzufordern bezüglich der Haltung der EU-Kommission gegenüber Rumänien“, sagte Dragnea am Donnerstag dem Sender România TV. Aus Sicht des PSD-Chefs stellen die wiederholten Warnungen der EU-Kommission in puncto Haushalts- und Wirtschaftsrisiken nämlich womöglich Versuche dar, „Misstrauen gegenüber unserem Regierungsprogramm zu säen, um Auslandsinvestitionen hierzulande zu entmutigen“, so Dragnea.