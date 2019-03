Karrieremesse im Ramada-Hotel

Ob Gamer oder Buchhalter, für jeden ist etwas dabei

Von: Vlad Popa



Donnerstag, 14. März 2019

Hermannstadt – Eine neue Auflage der Karrieremesse findet am 19. und 20. März im Hotel Ramada am Hermannsplatz/Piaţa Unirii in Hermannstadt/Sibiu statt. Die Großveranstaltung bringt schätzungsweise 2000 Bewerber und einige der auf dem lokalen und nationalen Arbeitsmarkt aktivsten Unternehmen zusammen, darunter Star Transmission Cugir, Continental, Faurecia, Hornbach, Bosch Automotive, EON, Bertrandt, Swoboda, Kuka, Agile Freaks, Odu Rom Manufacturing, Azets, CGS, Leroy Merlin oder IFM. Über 1000 Arbeitsplätze für alle Ausbildungsstufen stehen dabei in den Bereichen Automo-tive, Ingenieurswesen, Humanressourcen, Buchhaltung, Produktion oder Beratung zur Verfügung. Eine Neuigkeit ist die Einführung des Gaming-Bereiches, in dem League-of-Legends-Meisterschaften während der gesamten Dauer der Messe stattfinden werden und wo Gelegenheit zum Austausch im Gebiet der Videospiele bestehen wird.



Die Rekrutierung erfolgt auch heuer mittels der Anwendung eJobs, die in Zusammenarbeit mit der Internetplattform eJobs vorgestellt wird. Den interessierten Teilnehmern wird angeraten, die Anwendung herunter- und in ihren Lebenslauf hochzuladen, der dann mittels eines QR-Code von den teilnehmenden Unternehmen gescannt wird und den Rekrutierungsprozess wesentlich vereinfacht und beschleunigt.



„Wir freuen uns, Arbeitsplätze in so verschiedenen Bereichen wieder in Hermannstadt anbieten zu können und sind als Organisatoren zuversichtlich, dass jeder Teilnehmer Gelegenheit zu einer Anstellung finden wird“, so Alina Agafi]ei, PR-Managerin der Karrieremesse.