Keine Entscheidung im Abstiegskampf

Montag, 20. Mai 2019

Hermannstadt (ADZ) - Im Kampf um den Klassenerhalt in der ersten Liga ist am Wochenende eine Vorentscheidung ausgeblieben. Der FC Hermannstadt sicherte sich durch einspätes Tor von Ionuț Stoica (86. Minute) zum 1:1 einen Punkt bei Politehnica Jassy und FC Voluntari trennte sich von Dunărea Călărași mit einem torlosen Unentschieden.



In der Tabelle der Abstiegsrunde steht der FC Hermannstadt mit 24 Punkten weiter auf dem Relegationsrang. Den letzten Nicht-Abstiegsplatz hält der FC Voluntari mit 27 Punkten. Dunărea Călărași steht bei 22 Punkten.

Fast abgestiegen ist Concordia Chiajna. Die Mannschaft verlor am Sonnabend mit 0:2 gegen Dinamo Bukarest und könnte sich nur noch unter äußerst glücklichen Umständen auf den Relegationsplatz retten.



Den Klassenerhalt endgültig geschafft hat hingegen der FC Botoșani. Gegen Gaz Metan Mediasch gewann die Mannschaft mit 1:0.

In der Meisterrunde hat sicher der FC Viitorul für die Qualifikation zur Europa-League qualifiziert. Das Team von Gheorghe Hagi gewann das Duell gegen den direkten Konkurrenten Universitatea Craiova mit 1:2. FCSB gewann gegen den bereits feststehenden Meister CFR Klausenburg 1:0.