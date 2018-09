„Kerwei“ in Neuarad

Von: Alexandra Kaiser



Mittwoch, 19. September 2018

Aufmarsch der Kerweipaare in Neuarad Foto: privat

Das DFD Arad hat am letzten Sonntag gemeinsam mit dem Arbeitskreis Banat-JA Arad die 194. Kerwei in Neuarad veranstaltet. Das Fest begann am frühen Morgen angefangen mit dem Aufmarsch der 35 Kerweipaare in Richtung Kirche. Nach der Messe zogen die Kerweipaare auf die Klänge der Blaskapelle „Nădlăceanca“ durch die Straßen. Am Nachmittag wurde vor dem Sitz des DFD ein Kulturprogramm dargeboten. Die Kerweipaare haben dabei ein mehrere Tänze vorgeführt und die Zuschauer aus dem Publikum wiederholt zum Tanz aufgefordert. Auch eine Verlosung, bei der Weinflaschen als Gewinn galten, und die Versteigerung des Kerweistraußes fanden statt. Die Veranstaltung endete spätabends, nachdem der Kerweistrauß von einem Einheimischen gewonnen wurde.