KMU fordern VG-Beschwerde wegen Teilzeitabgaben

Dienstag, 25. Juli 2017

Bukarest (ADZ) – Der Landesrat der Kleinen und Mittleren Unternehmen (KMU) hat am Wochenende Ombudsmann Victor Ciorbea ersucht, Verfassungsbeschwerde gegen den jüngsten Regierungserlass betreffend die Anhebung von Sozialabgaben auf Arbeitgeber-Seite für Teilzeitmitarbeiter einzulegen. Arbeitgeber würden damit „gezwungen“, höhere Abgaben zu entrichten als die vom Mitarbeiter tatsächlich geleistete Arbeit, stellte der KMU-Landesrat klar. Und auch die PNL kündigte an, den Ombudsmann anrufen zu wollen, da die Regierung ein Organgesetz per Erlass geändert habe, was verfassungswidrig sei, so PNL-Chef Ludovic Orban.