Knapp 19 Millionen Wahlberechtigte im Wahlregister

Donnerstag, 10. November 2016

Bukarest (ADZ) - Nach Angaben der Ständigen Wahlbehörde (AEP) sind zurzeit insgesamt 18.906.721 wahlberechtigte rumänische Bürgerinnen und Bürger im Wählerverzeichnis erfasst, einschließlich jene, die am 11. Dezember, dem Tag der Parlamentswahl, großjährig werden. Wie aus den am Dienstag veröffentlichten Daten der Wahlbehörde hervorgeht, sind im Wählerverzeichnis zudem knapp 1700 Hundertjährige erfasst – genauer gesagt 943 Wählerinnen im Alter von mehr als hundert Jahren sowie 687 Wähler mit ähnlich hohem Alter. Briefwahl beantragt haben derweil knapp 9000 in Ausland wohnhafte Wahlberechtigte – davon stammen 2794 Anträge aus Spanien, 1228 aus Italien und 880 aus der Nachbarrepublik Moldau.