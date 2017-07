Königszug erinnert an Ersten Weltkrieg

Donnerstag, 13. Juli 2017

Bukarest (Mediafax/ADZ) - An die Schlachten, die vor 100 Jahren bei Mărăşti, Mărăşeşti und Oituz stattgefunden haben, wurde Dienstag durch eine Sonderfahrt des Königszugs erinnert. Thronfolgerin Prinzessin Margareta, Prinz Radu und der amerikanische Botschafter in Bukarest, Hans Klemm, bestiegen in Focşani den „Zug der Dankbarkeit“. Der Zug hielt an mehreren Bahnhöfen, es gab militärische Zeremoniells mit Kranzniederlegungen auf den Heldenfriedhöfen und vor dem Mausoleum in Mărăşeşti. Prinzessin Margareta war auch von der Kirche in Mărăşti beeindruckt, die König Ferdinand und Königin Maria gestiftet haben.