Kommunalbeamte starten erste Warnstreiks

Donnerstag, 25. Mai 2017

Bukarest (ADZ) - Die Gewerkschaftsföderationen machen ihre Streikdrohungen wahr: In mehr als 500 Rathäusern und etlichen Kreisräten wurde am Mittwoch gegen die Gesetzesvorlage für die einheitliche Entlohnung der Staatsbediensteten protestiert – vielerorts durch Niederlegung der Arbeit, ansonsten mit Armbinden und Spontanprotesten, teilte der Chef der Gewerkschaft der Verwaltungsbeamten (SNFP), Sebastian Oprescu, mit. In der Hauptstadt legten vor allem die Steuerbeamten die Arbeit nieder, in anderen Städten ein Teil der Rathausmitarbeiter. Die Protestler forderten die umgehende Einführung von Gehaltseinstufungen für Kommunalbeamte. Für kommende Woche sehen die Gewerkschaftler eine massive Protestaktion in Bukarest vor.