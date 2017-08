Kontrovers

Unehrlichkeit im Blut

Von: Siegfried Thiel



Mittwoch, 16. August 2017

Die Gelegenheit und die Situation erfordert es, dass dieser Kommentar wie eine Fortsetzung auf jenen von vergangener Woche wirkt. Denn erneut ist zum Teil die Rede vom privaten Eisenbahnbetreiber Regiotrans und vom Abzocken. Doch um der Wahrheit und dem Rubriktitel „Kontrovers“ treu zu bleiben, sind diesmal auch positive Aspekte ersichtlich. Nicht jeder Mitarbeiter des/ eines Transportunternehmens tut seinen Dienst mit Widerwillen, geprägt von Willkür und Eigennützigkeit.

Um zumindest nicht negativ zu beginnen, sei der Fahrer des Stadtbusses vom vergangenen Sonntagvormittag in Großsanktnikolaus hervorzuheben. Der Mann, der mit Frau und Tochter in den Bus stieg, wollte zwar den geforderten Tarif bezahlen, doch der Busfahrer möge doch „nicht die Tickets abreißen“. Spöttisch klang es aus seinem Mund, als er noch einen draufsetzte: „Schaut dir dein Chef auf die Finger“? Der Fahrer tat konsequent seinen Job, taxierte und riss wortlos die Fahrscheine ab. Menschen, wie der Fahrgast, sind wohl nicht nur bei Busfahrten auf Betrügen und Prellen aus. Viele geben sich nicht Rechenschaft, dass kleine Gaunereien dazu führen – in unserem Fall – den Bus zu streichen. Dabei wäre auch der Arbeitsplatz für den Fahrer weg. Und am meisten würden sich darüber aber gerade die Bürger aufregen, die am unehrlichsten sind.

Wenn „Kontrovers“ von letzter Woche betrügerische Schaffner ausmachte, muss diesmal sein Pendant als wahrhaftig korrekt beschrieben werden. Mit Wechselgeld in der Tasche, mit korrekter Kleidung und gepflegtem Umgang war er nicht nur das radikale Gegenteil von bestechlichen und saloppen Kollegen, sondern auch zu seiner Kollegin von Freitagmorgen am Fahrkartenschalter am Temeswarer Nordbahnhof, die bei einem Ticket zu 9,10 Lei ganz einfach so tat, als sei es das Selbstverständlichste der Welt, runde zehn Lei zu kassieren.

Um beim Eisenbahnverkehr zu bleiben. Auf der Strecke Temeswar - Großsanktnikolaus kommt man an einer Reihe von Bahnhöfen vorbei, die einst ein erstes Aushängeschild gepflegter Kommunen waren. Vielaussagend ist heute wohl der Bahnhof in Großsanktnikolaus, mit seinem tristen Anblick. Das einzige was hier funktioniert ist der Kaffeautomat in einer verwahrlosten Halle. Das schönste Bahnhofsgebäude auf der gesamten Strecke ist jenes in Satu Nou zwischen Alexanderhausen und Lowrin, ein Bahnhof, an dem nur selten einer auf- oder absteigt. Kontrovers eben.