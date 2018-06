Kredite ohne Zinsen für Ausbildung oder Gesundheit

Sonntag, 24. Juni 2018

Bukarest (ADZ) - Am Donnerstag hat die Regierung das Programm „Investește în tine“ (Investiere in dich) angenommen. Jugendliche zwischen 16 und 26 Jahren können zinslose Kredite bis zu 40.000 Lei erhalten, Erwachsene zwischen 26 und 55 Jahren bis zu 35.000 Lei. Die Kredite sind zweckgebunden an Ausbildung, Gesundheit, Kultur oder Sport. Wer zur Zeit des Programms angestellt ist oder selbst jemanden beschäftigt, kann weitere 20.000 Lei erhalten. Die Rückzahlung muss innerhalb von maximal 10 Jahren erfolgen.



Zugelassen sind bei dem Kredit für Jugendliche Ausgaben für: Bücher, Fachzeitschriften, Unterrichtsmaterial; Gebühr für Kindergarten, Krippe, Schule; Kursgebühren für Berufsausbildung, Spezialisierung, höhere Studien; Miete und Nebenkosten, Wohnheim, Wohnungskauf, -bau oder -renovierung; Medikamente, Analysen, Zahnbehandlung, Operationen; Reise zu wissenschaftlichen Veranstaltungen oder Wettbewerben; Karten und Abonnements für Kulturevents: Kino, Theater, Oper, Bücherei, Museen. Das Programm soll die Integration Jugendlicher in den Arbeitsmarkt fördern. Die Regierung geht von einer Steigerung der Beschäftigung um ca. 10.000 Personen jährlich aus.