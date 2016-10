Kreisrat organisiert Auktion

Sonntag, 23. Oktober 2016

vp. Hermannstadt - Eine öffentliche Auktion zur Vermietung zweier Bauten mit einer Gesamtfläche von rund 480 Quadratmetern und dem dazu gehörenden Grundstück mit einer Fläche von knapp 1.000 Quadratmeter in der Drumul-Ocnei-Straße 2 organisiert der Hermannstädter Kreisrat am 31. Oktober, um 14 Uhr, an seinem Sitz in der Sporergasse/General Magheru 14. Der Ausgangspreis beträgt knapp 8.660 Lei pro Monat. Die Angebote können, bis zum Morgen der Auktion, bei der Registratur des Kreisrates eingereicht werden. Zur Besichtigung der zukünftigen Mietobjekte muss bei der Registratur ein schriftlicher Antrag fünf Tage vor dem gewünschten Termin eingereicht werden. Die Kontaktpersonen Ioan Cărătuş oder Maria Vladu können unter 0269-217733 Durchwahl 122 oder 126 erreicht werden.

Der Beschluss Nr. 187/2016 des Kreisrates betreffend die Genehmigung der Vermietung per öffentlicher Auktion der zwei Immobilien im Eigentum der Kreisverwaltung ist bei der Internetadresse www.cjsibiu.ro/achizitii einzusehen und herunterzuladen.