Kronenfest in Kerz

Hoher Besuch und reiches Kulturprogramm bei bestem Sommerwetter

Von: Vlad Popa



Donnerstag, 04. Juli 2019

Anlässlich des Umzugs durften die Brukenthalschüler heuer die Krone tragen.

Hermannstadt - Das alljährliche Kronenfest beging die Evangelische Kirchengemeinde A.B. in Kerz/Cârța gemeinsam mit vielen Gästen aus dem In- und Ausland vergangenen Sonntag, anlässlich des Peter- und Paulstages. Den Feierlichkeiten und dem reichen Kulturprogramm der Neppendorfer Blaskapelle und teilnehmenden siebenbürgisch-sächsischen Volkstanzgruppen wohnten, unter anderen, der Bischof der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien Reinhart Guib und der evangelische Bischof in Kurhessen-Waldeck/Deutschland Prof.Dr. Martin Hein sowie die stellvertretende Kreisratsvorsitzende Christine Manta-Klemens und zahlreiche Kreisräte bei.

Wie gewohnt, folgte der Festmesse in der Zisterzienserabtei und der Predigt des hohen deutschen Gastes ein gemeinsames Mittagessen in der Kirchenanlage und anschließend der Umzug durch das Dorf sowie das Aufstellen der Krone am Kerzer Marktplatz. Der Besteigung des Kronenmastes und anschließenden Bescherung mit Süßigkeiten folgten die Volkstanzauftritte der Schüler der Hermannstädter Brukenthalschule und der Schule „I. L. Caragiale“. Bei bestem Sommerwetter hatten die Gäste die Gelegenheit, sich bis in die Abendstunden bei Blasmusik und verschiedenen Erfrischungen auszutauschen und den Sonntag zu genießen.