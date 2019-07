Ländliche Gastronomie gefördert

Donnerstag, 04. Juli 2019

Kronstadt – Am Mittwoch, dem 3. Juli, wurde in der Weißen Scheune/Șura Albă von „Viscri 32“ in Deutsch-Weißkirch/Viscri, das Rezeptbuch „Bucate de prin sate“ vorgestellt. Das kleine Buch, das 24 Rezepte umfasst, entdeckt, fördert, dokumentiert und interpretiert alte Rezepte aus Siebenbürgen neu und fördert Restaurants und verantwortungsbewusste Köche, die sich an die Prinzipien des Slow Food halten: gesund, rein und fair. Vergessene Geschichten, Geschmäcker und Bräuche sind im Buch zu finden und sollen den Leser daran erinnern, dass das Essen nicht nur als Nahrung, sondern auch als Ritual zu verstehen ist, dass das Kochen die bewusste Anwendung der Zutaten vorsieht.

Das Ereignis eröffnete das Festival für ländliche Gastronomie „Imbold Nativ“, das noch bis zum 7. Juli in Deutsch-Weißkirch, Deutschkreuz/Criș, Meschendorf und Keisd/Saschiz stattfindet. Außer Kostproben und verlockenden Mittagessen stehen auch eine Kochwerkstatt, eine Fahrt mit dem Pferdewagen, Jazzkonzerte, sowie auch eine Ausstellung mit bemalten Kacheln im Angebot. Das Hauptziel der Veranstalter ist es, die lokale Gastronomie als Form des immateriellen Erbe, als Faktor der lokalen und nationalen Identität zu entdecken und zu fördern.