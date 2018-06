Landesweite Proteste gegen Strafrechtsreform

Bukarest: Zwischenfälle bei Demonstration

Freitag, 22. Juni 2018

Bukarest (ADZ) - Landesweit haben Zehntausende gegen die von der PSD-ALDE-Koalition beschlossene Reform des Strafrechts protestiert. In Bukarest versammelten sich schätzungsweise 4500 Protestierende; in Klausenburg/Cluj-Napoca gingen 5000 Bürger auf die Straße, und in Hermannstadt/Sibiu stellten sich 4000 Personen gegen das Vorhaben. In der Hauptstadt kam es zu Zusammenstößen mit den Ordnungskräften; insgesamt acht Personen wurden festgenommen. Unter den Protestierenden regte sich Kritik am gewaltsamen Vorgehen der Gendarmerie.



Unter den Festgenommenen befand sich auch der deutsche Journalist Paul Arne Wagner – dieser wurde in der Nacht auf Donnerstag auf der Polizeiwache festgehalten und beklagte am Donnerstag auf Facebook eine unangemessene Geldstrafe sowie das unverhältnismäßig harte Vorgehen der Ordnungshüter.