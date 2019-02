Lebenslänglich für Mord an Familie

Von: Elise Wilk



Montag, 18. Februar 2019

Kronstadt - Das Kronstädter Gericht für Minderjährige und Familie hat am Donnerstag einen 45-jährigen Mann zur Höchststrafe verurteilt, nachdem er im Frühjahr 2018 seine ganze Familie ausgelöscht hat. Es handelt sich um das erste lebenslängliche Urteil, dass vom Kronstädter Gericht ausgesprochen wurde. In der Nacht vom 26. zum 27. März 2018 hatte Florin Mircea Buliga seine Frau und die beiden Kinder (18 und 13 Jahre) im Schlaf erstochen. Außerdem muss der Mann 200.000 Euro Schmerzensgeld an die Familie seiner Frau zahlen.