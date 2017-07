Leistungsbilanzdefizit nach 5 Monaten bei knapp 2 Mrd. Euro

Dienstag, 18. Juli 2017

Bukarest (ADZ) - Zwischen Januar und Mai 2017 hat die Leistungsbilanz Rumäniens einen Fehlbetrag von 1,969 Milliarden Euro verzeichnet, in den ersten fünf Monaten des vergangenen Jahres waren es 1,714 Milliarden Euro.



Nach Angaben der Nationalbank (BNR) ist das Defizit im Warenhandel um 581 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr auf ein Minus von 4,088 Milliarden Euro gestiegen, während sich der Überschuss der Sekundäreinkommen (private Transfers und Transfers der öffentlichen Verwaltung) um 294 Millionen Euro auf ein Plus von 508 Millionen Euro verkleinerte. Bei den Primäreinkommen (Einkommen unter anderem aus Investitionen, Finanzaktiva, Steuern und Subventionen) ging das Defizit in den ersten fünf Monaten des Jahres um 817 Millionen Euro auf minus 1,343 Milliarden Euro zurück, während der Überschuss in der Dienstleistungsbilanz mit 2,954 Milliarden Euro verglichen zum Vorjahr um 197 Millionen Euro niedriger ausfiel.



Die ausländischen Direktinvestitionen haben in den ersten fünf Monaten 2017 ein geschätztes Volumen von 1,444 Milliarden Euro (Januar-Mai 2016 waren es 1,653 Milliarden Euro) verzeichnet. Die Außenverschuldung Rumäniens lag Ende Mai 2017 insgesamt bei 94,253, Ende Dezember 2016 waren es 92,377 Milliarden Euro.