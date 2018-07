Lenau-Schüler im Spitzenranking

Deutschsprachige Abiturienten mit guten Abi-Ergebnissen

Von: Siegfried Thiel



Mittwoch, 11. Juli 2018

Die Resultate nach den Beanstandungen wurden am Montag bekanntgegeben. Foto: Zoltán Pázmány

Hohe Prozentsätze bei den bestandenen Abiturprüfungen weisen die Schüler an deutschen Schulen und Abteilungen des Banats auf. Absolventen des Lyzeums an deutschen Schulen gab es in diesem Jahr am Temeswarer Nikolaus-Lenau-Lyzeum, am Adam-Müller-Guttenbrunn-Lyzeum in Arad, am Diaconovici-Tietz-Lyzeum in Reschitza und am Lugoscher Coriolan Brediceanu-Lyzeum.

Das Lenau-Lyzeum befindet sich seit Jahren im Top der erfolgreichsten Schulen, in diesem Jahr haben die Abitur-Kandidaten sogar die guten Werte der letzten Jahre eingestellt. Alle 56 Absolventen haben nämlich das Abitur bestanden und somit liegt das „Lenau“ auf gleicher Stufe mit den ganz wenigen Bildungseinrichtungen, die eine Promovierungsquote von 100 Prozent erreichten. Noch mehr: Diana Dehelean schaffte die Mittelnote 10, weitere 14 Schüler kamen auf eine Mittelnote von über 9.00. Zu diesen Resultaten müssen auch die sehr guten Ergebnisse der Schüler an der Spezialabteilung des Lenau-Lyzeums hinzugefügt werden. Von den 28 Abiturienten holten drei die Höchstnote 1.00, weitere 15 hatten eine 1 vor dem Komma.

Mit einem Durchschnitt von über 9.00 bestanden auch die Besten der deutschen Abteilungen in Arad (Adrian Gheorghe Bodescu, 9,68) und Lugosch (Isabella Floroni, 9,33). Acht von neun Absolventen bestanden in der Stadt an der Temesch die Reifeprüfung. In Arad schafften in diesem Sommer 37 der insgesamt 41 Kandidaten die Reifeprüfung. Am Diaconovici-Tietz in Reschitza bestanden ebenfalls acht von neun Absolventen. Den ersten Platz belegte Christa Dorothea Szabo-Feketits mit einem Durchschnitt von 8,65.