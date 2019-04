Liviu Dragnea: PSD-Kandidat nach Wahlen

Bukarest (ADZ) - Einen PSD-Kandidaten für die Präsidentschaftswahl werde erst nach den Europawahlen erkoren, erklärte Parteivorsitzender Liviu Dragnea am Donnerstagabend. Er selbst werde des Öfteren gefragt, ob er kandidiere oder nicht. Laut Dragnea sei Staatschef Klaus Johannis bei den Ende des Jahres anberaumten Wahlen leicht zu besiegen. Viereinhalb Jahre habe Johannis gar nichts getan. Er habe nur Böses angestellt, so Dragnea wörtlich weiter. Am Donnerstagmittag hatte sein Koalitionspartner, Alde-Vorsitzender Călin Popescu-Tăriceanu, erneut erklärt, dieses Jahr an den Präsidentschaftswahlen teilnehmen zu wollen.