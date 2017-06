Liviu Dragnea und Mihai Tudose stellen neues Kabinett vor

16 Minister von der Vorgänger-Regierung übernommen

Freitag, 30. Juni 2017

Bukarest (ADZ) - PSD-Chef Liviu Dragnea und der designierte Premier Mihai Tudose haben am Mittwoch die Zusammensetzung des neuen Kabinetts bekannt gegeben. Von der Vorgänger-Regierung wurden insgesamt 16 Minister übernommen, obwohl die PSD in ihrer „Bewertung“ der bisherigen Regierungstätigkeit den meisten schwache Leistungen bescheinigt hatte. Im Amt beibehalten wurden Vizepremier- und Verwaltungsministerin Sevil Shhaideh (PSD), Vizepremier- und Umweltministerin Graţiela Gavrilescu (ALDE), Innenministerin Carmen Dan (PSD), Außenminister Teodor Meleşcanu (ALDE), Justizminister Tudorel Toader, Arbeitsministerin Olguţa Vasilescu, Fördermittel-Ministerin Rovana Plumb (PSD), Agrarminister Petre Daea (PSD), Energieminister Toma Petcu (ALDE), Transportminister Răzvan Cuc (PSD), Gesundheitsminister Florian Bodog (PSD), Sportminister Marius Dunca (PSD), Tourismusminister Mircea Dobre (PSD), der Minister für Sozialdialog Gabriel Petrea (PSD), die Ministerin für Auslandsrumänen Andreea Păstârnac (PSD), der Minister für die Beziehungen zum Parlament Viorel Ilie (ALDE) sowie der bisherige Wirtschafts- und inzwischen designierte Premierminister Mihai Tudose (PSD).



Unter den Neuzugängen sorgten vor allem der Philosophieabsolvent und Anthropologe Mihai Fifor (PSD) als künftiger Wirtschaftsminister sowie der frühere Boulevardpresse-Journalist Lucian Romaşcanu (PSD) als Kulturminister für Aufsehen. Weitere neue Ressortchefs sind Adrian Ţuţuianu (PSD) – Verteidigung, Marcel Ciolacu (PSD) – Minister ohne Geschäftsbereich, Ionuţ Mişa (PSD) – Finanzen, Liviu Pop (PSD) – Bildung, Lucian Şova (PSD) – Kommunikation, Doina Pană (PSD) – Forstwirtschaft, Ilan Laufer – Handel und Victor Negrescu (PSD) – Europapolitik. Die Anhörung der Minister vor den Fachausschüssen erfolgte am Donnerstagvormittag, für Nachmittag waren die Bestätigung des Kabinetts Tudose im Parlament und dessen Vereidigung angesetzt.