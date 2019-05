Maifest in Bildegg

Viele Gemeindemitglieder feierten mit

Von: Gabriela Rist



Montag, 20. Mai 2019

Auch die Kindergartenkinder machten beim Aufmarsch mit. Foto: Aliz Schlangen

Bildegg - „Das Volk, welches seine Kultur und seine Tradition pflegt und weiterführt, wird von der Kultur selbst geschützt, denn so wird sein Fortbestand gesichert“, sagte Ferenc Ágoston, Pfarrer der römisch-katholischen Gemeinde, in seiner Predigt beim Maifest in Bildegg/Beltiug.



Zum vierten Mal wurde heuer Anfang Mai das Maifest in Bildegg veranstaltet. Trotz regnerischem Wetter kamen viele Gemeindemitglieder aber auch mehrere Interessenten aus anderen sathmarschwäbischen Gemeinden zum Fest. Zu Ehren der Heiligen Maria sang der Kirchenchor das bekannte Marienlied „Maria Maienkönigin“ während der Messe. Nach dem Festgottesdienst in der römisch-katholischen Kirche der Gemeinde erwarteten die Bildegger Blasmusikanten die Teilnehmer des Maifestes vor der Kirche. Von dort führten sie den Aufmarsch bis zum Kulturhaus an. Die Anwesenden begrüßte zunächst Franz Pech, Vorsitzender des Ortsforums Bildegg. Zu Wort kamen auch Johann Leitner, Vorsitzender des DFD Kreis Sathmar, Adrian Albu, Vizebürgermeister aus Sathmar/Satu Mare und Romeo Nicoar², Abgeordneter im rumänischen Parlament. Alle drei unterstrichen die rege kulturelle Arbeit des Bildegger Deutschen Forums.



Das Festprogramm eröffnete die Bildegger Blaskapelle. Unter der Leitung des Dirigenten Mircea Câcu spielten die Musikanten Volkslieder. Die beiden Kindergartengruppen der deutschen und der rumänischen Abteilung traten mit einem gemeinsamen Programm auf, das sie mit ihren Kindergärtnerinnen Ingrid Geiger und Camelia Negru zu diesem Anlass vorbereitet hatten. Die Tanzgruppe der rumänischen Abteilung der Allgemeinschule in Bildegg zeigte unter der Leitung der Lehrerin Bianca Bojan einen rumänischen Volkstanz. Die Volkstanzgruppe „Bildegger Blumenstrauß” präsentierte unter der Leitung von Aliz Schlangen deutsche Volkstänze. Der Schülerchor aus Bildegg sang deutsche, rumänische und ungarische Volkslieder über den Monat Mai. Der Chor wurde von Klara Schemperger geleitet. Volkslieder wie „Der Mai ist gekommen”, „Es blühn zwei rote Rosen” und „O du schöner Rosengarten” konnte man in Darbietung des Seniorenchors unter der Leitung von Pfarrer Ferenc Ágoston hören.



Gäste des Maifestes waren die Mitglieder der Petrifelder Volkstanzgruppe, die, geleitet von Noemi Devai, das Publikum mit flotten deutschen Volkstänzen unterhielten. Anschließend spielte das Bildegger Zigeunerorchester. Das diesjährige Maifest endete mit einem gemütlichen Beisammensein aller Teilnehmer.