Marathon beschert Verkehrseinschränkungen

Von: Vlad Popa



Mittwoch, 29. Mai 2019

Hermannstadt – Notwendige Verkehrseinschränkungen auf einigen Straßen in und um Hermannstadt/Sibiu geben die Veranstalter des am 1. Juni stattfindenden Internationalen Marathons bekannt. Dementsprechend sind in den Morgenstunden, zwischen 8 und 9.35 Uhr die Fleischergasse/Mitropoliei, die Pempflingergasse/Al. Odobescu, die Poschengasse/Konrad Haas und der Hundsrücken/Centumvirilor gesperrt. Aufgrund der hohen Teilnehmeranzahl bitten die Organisatoren um das Verständnis der Anwohner und die Befreiung der Parkplätze in den vorgenannten Gassen sowie der Baiergasse/Poștei ab 31. Mai, um 14 Uhr.

Die Gegend Elisabethgasse/9. Mai - Hallergasse/Pompeiu Onofreiu - Reissenfelsgasse/Gheorghe Lazăr - Harteneckgasse/Cetății und die angrenzenden Gassen und Straßen sind zwischen 8.15 und 10.10 Uhr gesperrt und die Quergasse/Tribunei zwischen 8.55 und 14.45 Uhr. Betreffend diese Gegend werden die Anwohner gebeten, die Parkplätze am Neustift/Movilei, in der Laterngasse/Felinarului, der Sporergasse/General Magheru, der Wiesengasse/Tipografilor, am Schillerplatz, in der Wintergasse/Timotei Popovici und der Honterusgasse/Papiu Ilarian ab 31. Mai, um 14 Uhr zu befreien, wobei die Parkplätze an der Unteren Promenade sowie zwischen der Hallergasse und dem Thalia-Saal geschlossen sein werden.

In der Gegend Schewisgasse/Bulevardul Victoriei wird eine Fahrbahn zwischen der Hochmeister-Straße und dem Armeehaus in der Zeit 8.30-14.40 Uhr mit Zäunen abgegrenzt. Hier sind die Parkplätze auf der rechten Seite Richtung Altstadt zu befreien. Sollten die Anwohner der Bitte auf Befreiung der vorgenannten Park- und Stellplätze nicht Folge leisten, dürfen diese mithilfe der Lokalpolizei entsprechend dem Stadtratsbeschluss 186/2017 befreit werden.

Richtung Ausfahrt Junger Wald/Pădurea Dumbrava ist im Goldtalviertel die Straße Valea Aurie in der Zeit von 8.45 bis 14.10 Uhr gesperrt und in der Ludoș-Straße werden vorübergehende Verkehrseinschränkungen eingeführt. Die Fahrradpiste ist für den Radverkehr zwischen 8.30 und 14.30 Uhr zwischen dem Eingang in den Erlenpark/Parcul Sub Arini und der Gemeinde Rășinari gesperrt.

Die Kreisstraße DJ106A Hermannstadt-Rășinari ist ab der Kreuzung nach Michelsberg/Cisnădioara und bis an der Brücke in Rășinari zwischen 9.20 und 12.30 Uhr gesperrt.

Richtung Poplaca ist die Kreisstraße DJ106D Rășinari-Poplaca zwischen 9.50 und 13 Uhr auf ihrer gesamten Länge gesperrt, die Zufahrt nach Poplaca wird über Großau/Cristian und Orlat erfolgen.

Nicht zuletzt ist die Kreisstraße DJ106R Poplaca-Hermannstadt zwischen 10 und 14 Uhr gesperrt.

Der Internationale Marathon Sibiu 2019 finanziert das Hermannstädter Bürgermeisteramt über seine Sportagenda mit. Weitere Einzelheiten sind bei der Internetadresse www.maratonsibiu.ro zu erfahren.