Mendelssohns Jugendwerk trifft Kirchenburgenlandschaft

Von: Klaus Philippi



Montag, 20. Mai 2019

Hermannstadt – Chorliteratur des überaus begabten Gewandhauskapellmeisters Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847) für bis zu 12 Stimmen und zeitgenössisches Repertoire aus der Hand des US-amerikanischen Arrangeurs und Komponisten Kinley Lange (Jahrgang 1950) erklingen Samstag, am 1. Juni, um 18 Uhr bei freiem Eintritt in der evangelischen Johanniskirche Hermannstadt/Sibiu.



In optimistischer Erwartung neuer Bekanntschaften mit Musikfreunden aus Siebenbürgen unternehmen der erfahrene, aus dem US-amerikanischen Bundesstaat Texas stammende und seit einem Jahr in Hamburg lebende Chorleiter Kinley Lange, die Kirchenmusikerin Gerlinde Lauckner (Hildesheim, Bundesland Niedersachsen) und der Lindley-Kammerchor (Deutschland) eine Gastspielreise in die evangelischen Kirchen und Kirchenburgen der Ortschaften Fogarasch (Montag, 27. Mai, 18 Uhr), Mediasch (Mittwoch, 29. Mai, 18 Uhr), Birthälm/Biertan (Freitag, 31. Mai, 14.30 Uhr) und Malmkrog/Mălâncrav (ebenfalls 31. Mai, 18 Uhr). Zu Beginn des Aufenthaltes in Siebenbürgen beteiligt sich das Ensemble an dem internen Chortreffen der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien, das am Samstag, dem 25. Mai, in Schäßburg/Sighişoara als geschlossene Veranstaltung stattfindet.



Nach einer zweitägigen Probenphase in Seligstat/Seliştat besuchen die von Kinley Lange und Gerlinde Lauckner angeleiteten Chorsängerinnen und Chorsänger die fünf eingangs angegebenen Standorte und beschließen ihre künstlerisch-soziale Besuchsfahrt durch Siebenbürgen am Sonntag, dem 2. Juni, um 10 Uhr mittels Teilnahme am Gottesdienst der evangelischen Kirchengemeinde Neppendorf/Turnişor bei Hermannstadt.