Metropolitantransport wird schwerer verwirklicht als vorgesehen

Von den 17 vorgesehenen Ortschaften sind bisher nur 6 angeschlossen

Von: Dieter Drotleff



Donnerstag, 04. Juli 2019

Der Plan der Metropolitanagentur für nachhaltige Entwicklung des öffentlichen Personentransportes, und zwar dass ab dem 1. Juli 2019 dieser von dem Kronstädter öffentlichen Personentransportunternehmen (RAT) gesichert wird, ist in Verzug geraten. Von den 19 dem Metropolitangebiet zugehörenden Ortschaften, haben sich 17 diesem Projekt angeschlossen: Kronstadt, Zeiden/Codlea, Weidenbach/Ghimbav, Predeal, Rosenau/Râşnov, Brenndorf/Bod, Budila, Neustadt/Cristian,Krebsbach/ Crizbav, Marienburg/Feldioara, Heldsdorf/Hălchiu, Honigberg/Hărman, Tartlau/Prejmer, Petersberg/Sânpetru, Târlungeni und Wolkendorf/Vulcan.



Săcele und Zernescht/Zărneşti haben sich von dem Projekt ferngehalten. Praktisch geht es darum, den Personentransport aus diesen Ortschaften in den Kreisvorort zu sichern und nicht mehr von verschiedenen Privatunternehmen abhängig zu sein. Dadurch werden die Uhrzeiten, die Preise und auch Voraussetzungen einheitlich geregelt. Dieses Vorhaben ist nur mit Neustadt ab 1. Januar 2019 gelungen. Ab 1. Juli wurden diese Verbindungen zu weiteren fünf Ortschaften nun gesichert: Kronstadt, Brenndorf, Petersberg, Weidenbach und Honigberg. Für die anderen Ortschaften sollen die abgeschlossenen Verträge bis zum 2. Dezember 2019 verlängert werden, wie Adrian Gabor, stellvertretender Vorsitzender des Kronstädter Kreisrates, betonte. Er erklärte auch, dass das Projekt wegen eines Dringlichkeitserlasses der Regierung bezüglich der Erteilung der Transportlizenzen in Verzug geraten ist.



Ionel Fliundra, Vizebürgermeister von Weidenbach, kündigte die Aufnahme des Personentransportes zwischen Kronstadt und dieser Stadt vermittels des Linienbusses 210 von RATBV an. Der Preis einer Fahrt beträgt 2,5 Lei, statt 3 Lei wie gegenwärtig dafür bezahlt wird. Eine Fahrt dauert 30 – 40 Minuten. Die Busse verkehren zu Spitzenzeiten jede 40. Minute, sonst jede 80. Minute. Die Trasse des Linienbusses geht von der Bushaltestelle beim ehemaligen Munizipalstadion in Bartholomä aus und sichert die Verbindung zu den Hornbach- und Metro-Supermärkten, Mühlgasse/Bürgermeisteramt Weidenbach, Petuniei-, Crizantemei-, Genţianei-, Cărămidăriei-Straße und Munizipalstadion. Um die Subvention der Fahrtkosten zu sichern, wird das Bürgermeisteramt einen Eigenbeitrag an die Metropolitanagentur abgeben. Desgleichen sind im Haushalt der Stadt 800.000 Lei für den Bau von überdachten Haltestellen vorgesehen worden. Auch soll noch geklärt werden, ob die Fahrgäste innerhalb der 50 Minuten der Gültigkeit eines Fahrscheines auch mit den Linienbussen im Kronstädter Stadtgebiet verkehren können.

In Zeiden sind die diesbezüglichen Gespräche mit der Metropolitanagentur noch nicht abgeschlossen. Die Linienbusse sollen jede 30. Minute zu Stoßzeiten und sonst stündlich verkehren, die Preise werden nicht ansteigen. Vizebürgermeister Erwin Albu betonte, die Stadt ist bereit, auch Subventionen für den Personentransport zu zahlen, wenn es erforderlich ist.



Den Bewohnern von Petersberg und Brenndorf wird der Linienbus Nr. 420 zur Verfügung stehen. Endhaltestellen sind das Wälzlagerwerk/Rulmentul in Kronstadt bzw. Bod Colonie. Insgesamt 14 Haltestellen stehen den Passagieren auf dieser Strecke zur Verfügung. Eine Fahrkarte bis Petersberg kostet 2,5 Lei, bis Brenndorf 3,5 Lei. RAT wird den Transport auf diesen Trassen mit Stadtbussen BMC ProCity türkischer Herstellung, die 2011 gekauft wurden, sichern. Es bleibt zu hoffen, dass vor allem die Fahrgäste aus den umliegenden Ortschaften, denen der neue Anbieter den Transport sichert, damit zufrieden sind.