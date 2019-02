Missionskreuz in Sathmar

Von: Gabriela Rist



Samstag, 09. Februar 2019

Sathmar - Das Missionskreuz des 52. Eucharistischen Weltkongresses ist am 5. Februar in der römisch-katholischen Diözese in Sath-mar angekommen. Nach Sighetu Marmaţiei und Neustadt/Baia Mare ist das Missionskreuz in der Sathmarer Kathedrale bis zum 12. Fe-bruar zu sehen. Vom 13. bis zum 15. Februar kann das Missionskreuz in der Kirche des Heiligen Josef von Calasanz besichtigt werden. Der 52. Eucharistische Weltkongress wird am 13. September 2020 in Budapest veranstaltet. Das Missionskreuz ist das Symbol des Kongresses und ist mit den Reliquien von Heiligen und Seligen versehen.