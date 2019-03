„Mit Herzblut dabei“

ADZ-Redakteurin stellt ihr erstes Buch vor

Von: Andreea Oance



Freitag, 22. März 2019

Reschitza/Temeswar – Die ADZ-Redakteurin Raluca Nelepcu stellt kommende Woche ihr erstes Buch vor. „Mit Herzblut dabei – Menschen, die sich für die Banater deutsche Gemeinschaft stark machen“ heißt die Sammlung von Beiträgen, die im Laufe der Jahre auf den Seiten der Allgemeinen Deutschen Zeitung für Rumänien (ADZ) und der Banater Zeitung (BZ) erschienen sind. Im Mittelpunkt ihrer Texte stehen Menschen, viele davon deutschstämmig oder mit deutschen Wurzeln, die sich in den verschiedensten Bereichen für die deutsche Gemeinschaft aus dem Banat ehrenamtlich und nicht nur einsetzen.



„Das Schönste an dem Journalistenberuf ist, dass man viele Menschen und viele Lebensgeschichten kennenlernen darf. Mich faszinieren und inspirieren all diese Leute, die so viel Herzblut in das, was sie tun, stecken“, sagt Raluca Nelepcu über die Menschen, über die sie geschrieben hat. Bei dem Band handelt es sich um die 89. Publikation des Kultur- und Erwachsenenbildungsvereins „Deutsche Vortragsreihe Reschitza“. Der Band erschien 2018 im „Banatul Montan“-Verlag Reschitza. Die Veröffentlichung wurde mit Unterstützung des Departements für Interethnische Beziehungen innerhalb des Generalsekretariats der Regierung Rumäniens, durch das Demokratische Forum der Deutschen in Rumänien und das Demokratische Forum der Banater Berglanddeutschen ermöglicht.



Kommende Woche sollen gleich zwei Buchvorstellungen stattfinden. Der Band wird am Dienstag, dem 26. März, um 16 Uhr, in der deutschen „Alexander Tietz“-Bibliothek in Reschitza/Reşiţa sowie am Mittwoch, dem 27. März, um 17.30 Uhr, im Temeswarer „Adam Müller-Guttenbrunn“-Haus vorgestellt.